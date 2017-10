Mostra de Cinema: alguns temas recorrentes

Documentários e roteiros de ficção abordam aspectos vividos por refugiados. Lutando Através da Noite, de Sylvain LEspérance, revela as condições atuais da Grécia, ameaçada por uma economia totalitária. Em Antes que o Verão Acabe, de Maryam Goormaghtigh, um homem decide voltar ao Irã após anos na França, mas amigos tentam dissuadi-lo. E Grão, de Semih Kaplanoglu, se passa numa cidade protegida de imigrantes por muros magnéticos.

Lutando Através da Noite: Frei Caneca.

Sexta (20), 16h40; 1º/11, 15h20. CCSP. Dom. (22), 16h30.

Também são frequentes biografias. O Jovem Karl Marx (foto), de Ra- oul Peck, explora o exílio do filósofo em Paris, onde conhece Engels. Django, de Étienne Comar, fala do violonista de jazz francês. E Com Amor, Van Gogh, de Dorota Kobiela e Hugh Welchman, foi todo feito a partir de pinturas de tinta a óleo sobre tela.

O Jovem Karl Marx: Splendor Paulista.

Sáb. (21), 21h10. Cinearte. Dom. (22), 21h50. Frei Caneca. 29/10, 17h15; 30/10, 19h20. Itaú Augusta. 31/10, 21h.

Dilemas do universo LGBT são tema de filmes como Quase Lá, de Jacqueline Zünd, não ficção sobre três homens que viajam em busca de felicidade. O Beijo no Asfalto, baseado em Nelson Rodrigues, tem direção de Murilo Benício e elenco que inclui Lázaro Ramos e Débora Falabella. Já

Djam, de Tony Gatlif, narra a jornada de duas jovens - uma grega, outra francesa.

Quase Lá: Marabá. 3ª (24), 17h. Reserva Cultural. 4ª (25), 18h.

Frei Caneca. 5ª (26), 17h.