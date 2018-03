Mostra da pintora sueca Hilma af Klint é uma das inaugurações

A primeira grande exposição do ano da Pinacoteca, com abertura no sábado (3), é dedicada à sueca Hilma af Klint(1862-1944), pintora tida como uma das pioneiras da arte abstrata. Trata-se da primeira mostra individual da artista na América Latina, o que se explica pelo seu reconhecimento internacional tardio.

Para se ter uma ideia, a primeira vez que ela teve um trabalho exposto foi apenas em 1986, em uma exibição em Los Angeles. Nesta mostra que chega a São Paulo - com curadoria de Jochen Volz (diretor-geral da Pinacoteca) e Daniel Birnbaum (diretor do Moderna Museet) -, o público poderá conferir 130 obras da artista.

É uma oportunidade para obter uma noção mais ampla de sua trajetória, marcada pela influência de movimentos espirituais como o Rosa-cruz, a Teosofia e a Antroposofia. Em sua carreira, tem importância também a ligação com o grupo As Cinco, formado por mulheres que, crendo ser conduzidas por espíritos, adotavam o desenho automático - e, assim, anteciparam técnicas surrealistas. Entre os destaques da mostra, está a série As Dez Maiores, de 1907, com obras consideradas umas das primeiras e maiores da arte abstrata ocidental.

ONDE: Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. QUANDO: 10h/18h (fecha 3ª). Até 16/7. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Josely Carvalho

Diário de Cheiros: Teto de Vidro exibe duas instalações interativas. Uma traz aromas liberados de taças de vidro; a outra, de esculturas de vidro. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (3), 11h. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/5.

Baró Galeria

O espaço recebe duas mostras. Zazen traz obras em vários suportes do americano Daniel Arsham. Refôrma exibe pinturas e esculturas da paulista Amanda Mei. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3661-9770. Inauguração: sáb. (3), 16h/20h. 10h/19h (sáb., 11h/19h; fecha dom.; 2ª, 14h/19h). Grátis. Até 31/3.

Coleções no MuBE: Esculturas Para Ouvir

Com curadoria de Cauê Alves, a mostra reúne esculturas sonoras de nomes como Léon Ferrari, Paulo Bruscky e Amelia Toledo. MuBE. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: sáb. (3). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 15/4.

Fernanda Frazão

O projeto Nova Fotografia apresenta imagens feitas pela fotógrafa em um cruzeiro pelo Rio Negro. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. dom. e fer., 11h/19h; (fecha 2ª). Grátis. Até 15/4.

Jorge Feitosa

Em Lágrimas de Ouro, com fotografias, objetos, vídeos e instalação, o artista propõe reflexões sobre a memória corporal, com questões como deslocamento, identidade e morte. Galeria VilaNova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 7/4.

Julia Milward

Em Torna-viagem, a fotógrafa apresenta imagens que tratam sobre o tema do regresso à pátria depois de longo período de ausência. Galeria Aura. R. Wisard, 397, V. Madalena, 3034-3825. Inauguração: sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª. Grátis. Até 31/3.

O Maravilhamento das Coisas

O uso de objetos cotidianos na arte é o tema da mostra, que reúne nomes como Mariano Barone e Leda Catunda. Galeria Sancovsky. Pça. Benedito Calixto, 79, Jd. Paulista, 3086-0784. Sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 31/3.

Paisagem Líquida

A mostra reúne fotografias de nomes como Arnaldo Pappalardo, Ivan Padovani e Lucia Loeb em torno de temas como o desenvolvimento urbano. Espaço 321 Jacarandá. R. Coronel Melo Oliveira, 783, Perdizes, 2359-4247. Inauguração: 4ª (7). 10h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 4/5.

Solon Ribeiro

Em Quando o Cinema se Desfaz, o artista cearense apresenta releituras de fotogramas de filmes clássicos do cinema. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (3). 12h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até 8/4.

Takesada Matsutani

O japonês tem 20 trabalhos expostos, feitos com grafite, cola de vinil, colagem e acrílico sobre suportes como papel e madeira. Paralelamente, entre 2ª (5) e 11/3, a Japan House (Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900; 10h/22h; dom., 10h/18h; fecha 2ª) recebe duas obras do artista: Stream São Paulo e Project-2). Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista. Inauguração: sáb. (3), 11h/15h. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 20/4.

Zipper Galeria

O espaço recebe a individual Balangandã, de Carolina Ponte, que exibe trabalhos de colagem e pintura a partir de padronagens e ornamentações de diferentes culturas. Paralelamente, o projeto ZipUp apresenta pinturas e pequenas esculturas de Maíra Senise. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 7/4.