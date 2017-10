Mostra Cultural das Escolas Estaduais de MS começa nesta quinta-feira em Campo Grande

Celebrar os 40 Anos de Mato Grosso do Sul e apresentar os trabalhos artísticos desenvolvidos pelos estudantes da Rede Estadual de Ensino ao longo do ano letivo estão entre os principais objetivos da Mostra Cultural das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul, que começa nesta quinta-feira (19.10), às 8h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, na Capital.

Durante dois dias, estudantes de aproximadamente 100 escolas estaduais se revezarão em apresentações de dança, teatro, capoeira e circo, além de exibição de vídeos e exposição de pinturas em tela. Nesta edição, toda a temática foi relacionada à celebração dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, ressaltando os elementos culturais e artísticos que de alguma maneira caracterizem o Estado em suas diferentes regiões, como os costumes, as tradições, os povos e as contribuições culturais.

Este ano, a Mostra conta com uma novidade, participações especiais para animar ainda mais o evento. Nos dias 19 e 20, às 8 h, durante a abertura oficial, o Grupo Funk-se apresenta o espetáculo de dança “Deslimites”, baseado na obra do poeta Manoel de Barros; também nos dois dias, às 14h, acontece a performance teatral do ator Isac Zampieri, com o poema “Águas”, de Manoel de Barros.

As apresentações dos estudantes acontecerão nos dias 19 e 20 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, no auditório Manoel de Barros.

MS in Concert

Como parte da programação da Mostra, a Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza o Festival de Música das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – MS in Concert 40 Anos. Nos dois dias da Mostra, das 19h às 21h, o Centro de Convenções receberá de orquestras a duplas sertanejas, todas compostas por estudantes da Rede Estadual, que em sua maioria faz parte do Programa “Arte e Cultura na Escola”, desenvolvido no contraturno escolar com atividades artísticas variadas.

Como convidado especial na primeira noite do Festival, Chicão Castro e Banda, a partir das 19 horas. No dia 20, às 19 h, haverá o show “Trajetória da Música de MS 40 Anos”, com Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Ju Souc e Renan Nonato.