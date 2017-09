Mostra conta a história de Vida Alves e da TV

Fica aberta até 20 de outubro a exposição Vida Alves: Raízes da Televisão, que ao lembrar a trajetória da atriz, diretora, autora e apresentadora, revê também a história da TV brasileira. Com mais de 200 itens, entre fotos, figurinos, prêmios e objetos pessoais, a mostra conta mais sobre a história de Vida Alves (1928-2017) e sua luta pela memória da comunicação. A exposição é realizada no Pró-TV (R. Vargem do Cedro, 140, R$ 5). As visitas serão agendadas pelo tel. 3872-7743 ou e-mail protv.museudatv@gmail.com.

