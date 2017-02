Mostra Audiovisual de Dourados seleciona filmes de até 1 minuto

Poderão participar da seleção alunos de escolas públicas de Dourados, através de um responsável com idade superior a 18 anos e com vínculo com a escola. As inscrições devem ser feitas até o dia 07 de abril pelo e-mail [email protected]

A 5ª edição da Mostra Audiovisual de Dourados (MAD), realizada pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), irá premiar até 3 filmes nanometragem (com duração máxima de 1 minuto) para serem exibidos na Mostra Minuto da MAD e no Cineclube UFGD.



Poderão participar da seleção alunos de escolas públicas de Dourados, através de um responsável com idade superior a 18 anos e com vínculo com a escola. As inscrições devem ser feitas até o dia 07 de abril pelo e-mail [email protected]



Há opções nas categorias Ficção, Documentário, Experimental/Arte, Trash e Videoclipe. No total, serão selecionados 10 filmes para as exibições, dentre os quais 3 serão premiados. As escolas dos 3 primeiros colocados irão receber, cada uma, oficina de audiovisual de 40 horas/aula para uma turma de 20 alunos.



O formulário para inscrição encontra-se disponível no edital, onde também estão todos os detalhes para a seleção.



Outras informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Cultura, pelo telefone 3410-2875, pelo endereço eletrônico [email protected] e no site do evento: https://www.madufgd.com/.



MAD-UFGD

A 5ª Mostra Audiovisual de Dourados ocorrerá de 18 a 28 de maio de 2017 e é uma realização da Coordenadoria de Cultura da UFGD, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX).



O principal objetivo é proporcionar um encontro de exibição, debate e discussão da produção do audiovisual regional e nacional.



Para os interessados em concorrer ao Prêmio Curta do Mato, com produções curta-metragem (de até 18 minutos), as inscrições vão até o dia 20 de março e podem participar produtores de todo o Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários