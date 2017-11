Morte de Gianni Versace é retratada na nova temporada de 'American Crime Story'

Pouco mais de 20 anos após a sua morte, o estilista Gianni Versace será o tema da nova temporada da série American Crime Story. Em The Assassination of Gianni Versace, será retratado não só o crime, como suas motivações e as consequências.

Nesta quarta-feira, 15, foi divulgado o primeiro trailer completo da história, que mostra o elenco estelar da série. Edgar Ramírez é o estilista, enquanto Penélope Cruz vive sua irmã, Donatella Versace. Darren Criss encarna o assassino, Andrew Cunanan, e Ricky Martin é Antonio D'Amico, companheiro de Gianni.

Depois de falar sobre o caso O.J. Simpson em sua primeira temporada - que rendeu nove prêmios Emmy em 2016 -, American Crime Story retorna nos EUA em 17 de janeiro.

A temporada sobre Versace seria, na verdade, a terceira, mas como estava com o cronograma de gravações adiantado foi antecipada. Com isso, a temporada que vai retratar o desastre do furacão Katrina deve estrear apenas em 2019.