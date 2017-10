Morre Sérgio Sá, compositor de sucessos de Roberto Carlos e Tim Maia

O cantor e compositor cearense Sérgio Sá morreu na madrugada desta terça-feira, 3, em Fortaleza, vítima de um enfarte, aos 64 anos. A informação foi confirmada pelo filho, Thiago Pinheiro, em publicação no Facebook.

"É com imensa tristeza que comunico o falecimento de meu pai Sérgio Sá durante esta madrugada", escreveu na publicação. "Sérgio, que estava na casa de uma prima em Fortaleza, foi vítima de um rápido processo de enfarte por volta das 2h30, e não resistiu e nos deixou com a eterna saudade."

No comunicado, o filho fez elogios a Sérgio, como pessoa e profissional. "Meu pai sempre foi homem íntegro, sempre buscou grande excelência, produtor e compositor que deixou fortes marcas em nossa música e em minha vida", afirmou. "Agora, tornou-se a forte memória de alguém que nunca deixou de acreditar na força e sutileza do amor."

Com mais de 40 anos de carreira, Sérgio Sá ficou conhecido por ser o compositor de grandes músicas de sucesso, gravadas por inúmeros artistas. Foram, segundo ele próprio, muito mais de 300 composições ao longo da vida. Como é Possível, de Roberto Carlos, Olho do Furacão, de Simone, e O Vento das Canções, de Tim Maia, são alguns exemplos.

O último lançamento do compositor foi o álbum Sérgio S/A no início do ano de forma independente, com parcerias com Elba Ramalho, Zeca Baleiro e Gilberto Gil.

Em 2016, Sérgio Sá se lançou como candidato a vereador de São Paulo pelo PSDC, sem conseguir se eleger.

