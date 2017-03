A família do Prêmio Nobel de Literatura Derek Walcott informou que ele morreu em sua casa em Santa Lúcia, aos 87 anos. Walcott era um poeta prolífico e versátil, cujo trabalho deslumbrante e cuidadoso capturou a essência do seu Caribe nativo, e lhe rendeu uma reputação de um dos maiores escritores da segunda metade do século 20.

Walcott era há tempos o cidadão mais proeminente da ilha no leste do Caribe, St. Lucia. Fonte: AP

