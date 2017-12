Morre o pai do ator Matt Damon, Kent Damon, aos 74 anos

Após uma batalha de sete anos contra um câncer raro, o mieloma múltiplo, o pai do ator Matt Damon, o publicitário Kent Damon, morreu no dia 14, aos 74 anos.

O ator, de 47 anos, já havia cancelado alguns eventos, como quando receberia o prêmio Stanley Kubrick Britannia de Excelência em outubro, que faz parte do Bafta, para ficar ao lado de seu pai nos momentos mais críticos da doença.

Ganhador do Oscar de roteiro original de 1998 pelo filme "Gênio Indomável", Matt também não compareceu à première em Los Angeles do filme "Pequena Grande Vida", que estreia no Brasil em fevereiro, do qual é protagonista.

Não foram informadas as circunstâncias da morte e o ator também preferiu não dar mais declarações por enquanto.

Polêmica

Próxima de alcançar as 19 mil assinaturas, uma petição nas redes sociais quer que o ator seja cortado do filme "Oito Mulheres e Um Segredo". Matt Damon é acusado de "permitir" a conduta de predador sexual do magnata Harvey Weinstein ao tentar boicotar, em 2004, uma reportagem no jornal The New York Times sobre os casos de estupro e assédio do produtor.

Damon negou que tivesse conhecimento sobre as denúncias contra Weinstein.