Morre o escritor, jornalista e roteirista José Louzeiro, aos 85 anos

O escritor maranhense José Louzeiro morreu nesta sexta-feira, 29, em sua casa, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele atuou em veículos como os jornais Correio da Manhã e Última Hora, além da revista Manchete.

Jornalista desde 1948, quando começou a trabalhar no jornal O Imparcial, de São Luís, sua cidade natal, Louzeiro produziu diversos livros de reportagem como Aracelli, Meu Amor.

Sua principal obra no formato foi Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1976), que originou, em 1981, o filme Pixote, a Lei do Mais Fraco, do cineasta Hector Babenco.

Com mais de 50 livros publicados ao todo, desde que estreou na literatura, em 1958, Loureiro escreveu biografias e obras infanto-juvenis. Seu trabalho derradeiro foi o roteiro para o filme Vigário Geral, um dos dez que produziu para o cinema.