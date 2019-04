Morre o compositor Acyr Marques da Cruz, irmão de Arlindo Cruz

Morreu neste sábado, 20, aos 65 anos, o compositor e cantor Acyr Marques Cruz, irmão do sambista Arlindo Cruz.

Acyr sofreu um enfarte quando estava em sua casa, no Rio, e deixou três filhos, Gisela, Débora e Gilberto.

Entre suas composições estão Insensato Destino, sucesso de Almir Guineto, Casal Sem Vergonha, em parceria com seu irmão Arlindo, Coisa de Pele, com Jorge Aragão, e Fogueira de Uma Paixão, com Leci Brandão.

Ainda não há informações sobre velório e enterro.