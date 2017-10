Morre o cantor canadense Gord Downie, vocalista da banda 'The Tragically Hip'

A banda canadense The Tragically Hip, em uma de suas últimas apresentações em 2016. No centro, o vocalista Gord Downie, de cartola - David Bastedo

Morreu na noite desta terça-feira, 17, o cantor canadense Gord Downie, vocalista da banda "The Tragically Hip". O cantor faleceu aos 53 anos devido a um tumor cerebral, segundo postagem feita por sua família através do site oficial da banda. De acordo com a família, "Gord morreu tranquilamente, rodeado pela família e por seus amados filhos". O vocalista também teria dito que "havia vivido muitas vidas".

Pelo twitter, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, lamentou a morte do artista, dizendo que "não haverá ninguém mais como você, Gord". Na postagem, o première desejou que o cantor descansasse em paz e acrescentou dizendo que "a identidade e a cultura do Canadá são mais ricas graças ao trabalho de Gord Downie." Mais tarde, com olhos marejados, Trudeau declarou em pronunciamento a emissoras de televisão que "somos menos país sem Gord Downie".

Downie havia sido diagnosticado com câncer cerebral terminal em 2016 e desde então havia acelerado a produção de seu trabalho junto ao The Tragically Hip. Em junho deste ano eles lançaram seu 13º álbum, Man Machine Poem. Apesar do diagnóstico da doença, Downie continuou em turnê.

O último show da banda, que contou com a presença do première canadense, foi transmitido ao vivo e teve audiência de quase 12 milhões de pessoas, um terço da população do país. A turnê foi uma forma encontrada pelas centenas de milhares de fãs canadenses para homenagearem e se despedirem do cantor.

Em outubro do ano passado Downie lançou seu quinto álbum solo, intitulado Secret Path. O disco foi dedicado a Chanie Wenjac, um menino indígena que faleceu quando tentou percorrer a pé os 600 quilômetros que separavam sua casa da escola em que fora internado, assim como milhares de crianças indígenas. O cantor passou seus últimos dias militando pelos indígenas canadenses, dizendo que o "Canadá não é o Canadá. Não somos o país que pensamos ser."

The Tragically Hip foi formado em 1984 por um grupo de amigos em Toronto. Seu álbum de maior sucesso foi Phantom Power, sétimo disco da banda, lançado em 1998.