Morre no Rio, aos 70 anos o sambista Almir Guineto

O sambista Almir Guineto morreu, aos 70 anos, na manhã desta sexta-feira, 5, no Rio de Janeiro, após complicações de problemas renais crônicos e diabetes. Um dos fundadores do Fundo de Quintal, ele estava em tratamento no Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na zona norte da capital. Por intermédio das redes sociais, a família do cantor agradeceu pelas orações e o carinho de todos os fãs e admiradores. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

