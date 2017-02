Morre Larry Coryell, um dos pais do jazz fusion

O guitarrista de jazz Larry Coryell morreu no domingo, 19, aos 73 anos. Considerado o padrinho do jazz fusion, Larry, segundo seu assessor Kurt Nishimura, morreu de causas naturais. Suas apresentações mais recentes foram na sexta, 17, e no sábado, 18.

Coryell fez o que pouca gente fazia naquela abertura de anos 1970. Em um mundo que já havia se tornado lisérgico demais para manter as tradições, ele apanhou a fúria do rock and roll e a liberdade do jazz para criar uma das expressões mais corrosivas da música contemporânea. Sua guitarra era feroz, ágil, tensa. Seu fraseado era formado por longas respirações e sua música habitava a fronteira sem muro. Era jazz e era rock, muitas vezes, ambos psicodélicos.

Um bom recorte de sua obra é o grupo Eleventh House, que formou entre 1973 e 1976, três anos suficientes para ser colocado ao lado da Mahavishnu Orchestra e do Return to Forever como elaboradores da nova linguagem da década.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

