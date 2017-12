Morre Jordan Feldstein, empresário do Maroon 5 e irmão do ator Jonah Hill

Jordan Feldstein, empresário de longa data da banda Maroon 5 e irmão do ator Jonah Hill, morreu aos 40 anos na sexta-feira, 22, em sua casa em Los Angeles. A causa da morte foi um ataque cardíaco, de acordo com a família Feldstein. O médico legista do condado de Los Angeles confirmou a morte de Feldstein.

Feldstein fundou a empresa de gestão Career Artist Management (CAM), baseada em escritórios da Live Nation em Beverly Hills. Além do Maroon 5, a lista da CAM inclui Miguel, Big Boy, Elle King e Robin Thicke, Rick Springfield, The B-52s, Chromeo, entre outros. Foi Feldstein que negociou o papel de treinador de Adam Levine, do Maroon 5, no "The Voice" da NBC.

Feldstein começou na indústria trabalhando para ICM e Bill Leopold Management. Ele e Levine são amigos de infância e Feldstein gerenciou o Maroon 5 desde a sua criação, há 15 anos, levando a banda a se tornar um dos mais bem-sucedidos grupos musicais, com três Grammys e 20 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

Ele é pai de dois filhos e já foi casado duas vezes, uma delas com Francesca Eastwood, em 2013, filha de Clint Eastwood. O casamento foi anulado.

Uma declaração da família Feldstein diz: "Infelizmente, na noite passada, Jordan chamou o 911 com falta de ar. Mas quando os paramédicos chegaram, ele já estava morto. Sua família pede privacidade durante esse tempo difícil e inesperado. Em vez de flores, a família vai anunciar, nas próximas semanas, uma instituição de caridade para a qual devem ser destinadas doações em memória de Jordan".