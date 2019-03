Morre Jan-Michael Vincent, astro da série 'Águia de Fogo', sucesso nos anos 80

Jan-Michael Vincent, mais conhecido por estrelar a série Águia de Fogo (Airwolf, no título original), exibido no Brasil nos anos 1980, morreu aos 74 anos.

O ator morreu em 10 de fevereiro, após sofrer um ataque do coração enquanto estava internado no hospital North Carolina, mas a informação só foi confirmada nesta sexta-feira, 8, segundo o site TMZ.

Na série de sucesso Águia de Fogo, o galã vivia um piloto Stringfellow Hawk, que usava um helicóptero de última geraçãa, que pertence à agência secreta dos EUA, para encontrar o irmão que desapareceu no Vietnã. O ator Ernest Borgnine também fazia parte da produção.

Jan-Michael foi um dos atores mais bem-pagos da TV nos anos 1980. No entanto, a série chegou a ser cancelada por causa dos problemas do ator com o álcool.

Antes da fama na TV, ele já havia conquistado papéis de destaque, na década de 1970, em filmes como Três Amigos (1978) e O Mecânico (72), ao lado de Charles Bronson.

Em 2012, o ator quase morreu após enfrentar uma infecção, que o obrigou a amputar a perna direita.

Seu trabalho mais recente foi no filme White Boy, de 2002.