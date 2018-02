Morre em São Paulo o ator e diretor Oswaldo Loureiro

O ator e diretor Oswaldo Loureiro morreu hoje (3), aos 85 anos, em São Paulo. Ele estava internado em um hospital particular e sofria de Alzheimer.

Familiares do ator, entre eles a filha e a sobrinha de Loureiro, lamentaram a morte em seus perfis nas redes sociais. “Obrigado, paizinho, te amo”, escreveu a filha, Claudia Loureiro de Brito. “Sinto-me triste e agradecida ao mesmo tempo! Peço a todos orações para ele e que Deus acalente nossos corações”, disse a sobrinha Mônica Loureiro.

Oswaldo Loureiro nasceu em 1932, no Rio de Janeiro. Foi ator e diretor de teatro, televisão e cinema. Atuou em mais de 140 peças, 30 filmes e mais de 20 novelas, e foi também presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro.