Morre Douglas Quinta Reis, fundador da Editora Devir

Faleceu nesta sexta-feira, 13, Douglas Quinta Reis, um dos fundadores da Editora Devir. Fundada há 30 anos, em São Paulo, a Devir marcou época ao editar quadrinhos e divulgar a cultura do RPG no Brasil dos anos 1990.

Quadrinhos de Laerte, Angeli e Lourenço Mutarelli estão no catálogo da editora, que desde 1995 produz a versão em português do jogo de cartas Magic: The Gathering, entre muitos outros trabalhos relacionados ao mundo do RPG. A empresa também edita e distribui material em Portugal, Espanha e outros países da América Latina.

Douglas Quinta Reis também foi responsável pelo Recado Devir, fanzine que ajudou a popularizar a cultura geek no Brasil.

Reconhecido como pioneiro e incentivador de grande generosidade, a notícia de sua morte abalou o mercado editorial, de quadrinhos e de produtores e consumidores do ambiente "nerd" no Brasil.

O velório será no Cemitério da Quarta Parada (Avenida Salim Farah Maluf, s/n - Água Rasa, São Paulo), a partir das 17h. O enterro ocorre no sábado, 14, às 9h, no mesmo local.

