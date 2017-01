Morre Darci Rossi, autor de mais de 400 músicas, entre elas, 'Fio de Cabelo'

O compositor Darci Rossi faleceu na manhã desta sexta-feira, 20, de infecção pulmonar, num hospital em Valinhos, interior de São Paulo. O enterro será neste sábado, 21, às 10h, no cemitério São João Batista, em Valinhos, segundo divulgou a família.

Rossi, que chegou a trabalhar num banco nos anos 1970, compôs sozinho e com outros autores mais de 400 músicas, entre elas, a hoje clássica Fio de Cabelo, letra dele e melodia de Marciano (da dupla João Mineiro e Marciano), A Bailarina e 60 Dias Apaixonado."Estou muito triste, muito triste mesmo. Arrasado, chocado com a notícia. Eu iniciei minha carreira com ele lá nos anos 1970. Que Deus ilumine, comforte a família", disse Marciano.

A música Fio de Cabelo foi composta em 1981. Assim que acabaram a canção, Rossi falou para Marciano: "Acho que fizemos uma música que vai ser um sucesso".

Antes de ser gravada no disco Somos Apaixonados, de Chitãozinho e Xororó, no final de 1982, Fio de Cabelo foi oferecida a três artistas que não quiseram gravá-la. Marciano mostrou-a a dupla sertaneja, que gostaram muito da canção, mas diminuíram parte da letra e mudaram alguns arranjos.

Em 1983, Fio de Cabelo estourou em todo o Brasil, ajudando não somente a tornar Chitãozinho e Xororó, em cantores de sucesso e respeitados, mas rompeu parte do preconceito que existia em relação as duplas e as músicas sertanejas. Zuza Homem de Mello escreveu que ela trazia outras temáticas para o gênero musical.

