Morre Chuck Mosley, primeiro vocalista do Faith No More

O cantor Chuck Mosley, que foi o primeiro vocalista da banda de rock Faith No More, morreu aos 57 anos na última quinta-feira, 9. A família do americano divulgou um comunicado no qual afirma que a causa da morte foi problemas com vício. Na nota oficial, os familiares também afirmam que precisam de doações para arcar com custos do funeral do cantor.

"Depois de um longo período de sobriedade, Charles Henry Mosley III perdeu sua vida, em 9 de novembro de 2017, devido à doença do vício. Estamos compartilhando a forma como ele passou, com a esperança de que sirva como aviso ou despertador ou luz para qualquer outra pessoa que esteja lutando pela sobriedade. Ele deixa sua companheira de longa data, Pip Logan, duas filhas, Erica e Sophie, e seu neto, Wolfgang Logan Mosley. A família aceita doações para despesas funerárias. Detalhes a seguir quando organizados", diz o comunicado.

No Facebook, a banda Faith No More lamentou a morte e destacou a importância do artista para a história do grupo. "É com um coração pesado que reconhecemos a morte de nosso amigo e companheiro de banda, Chuck Mosley. Ele era uma força de energia imprudente e atraente que entregava com convicção e ajudou a nos estabelecer em uma pista de singularidade e originalidade que não teria desenvolvido a forma como ele não tinha participado. Quão afortunados que possamos ter realizado com ele no ano passado em um estilo de reunião quando lançamos o nosso primeiro recorde. Seu entusiasmo, seu senso de humor, seu estilo e sua bravata serão perdidos por tantos. Nós éramos uma família, uma família estranha e disfuncional, e ficaremos eternamente gratos pelo tempo que compartilhamos com Chuck".

A gravadora EMP Label Group também divulgou nas redes sociais uma homenagem ao artista. O produtor Thom Hazaert afirma que ajudou Chuck a ficar no estúdio como uma maneira de mantê-lo produtivo. Leia nota na íntegra assinada por Hazaert:

"Hoje, a família EMP/ THC sofreu uma perda devastadora, com a passagem de nosso amigo e artista, Chuck Mosley. Quando conheci Chuck, ele estava ausente da música por um longo tempo, e foi uma honra poder, com seu maior apoiador, Doug Esper, ajudar a torná-lo ativo novamente, fazer turnês pelos fãs e lançar seus últimos trabalhos. Nós trabalhamos para relançar alguns de seus clássicos catálogos com o Cement e ajudá-lo a permanecer no estúdio para continuar sendo produtivo e avançando em novas músicas.

Estando envolvido com ele, com a reunião de Faith No More para shows, tudo o que fizemos nos últimos dois anos, foi uma das experiências mais incríveis e gratificantes da minha carreira. Em Chuck encontrei um amigo verdadeiro e uma alma musical linda, atemporal. Eu estava com ele algumas semanas atrás, tivemos conversas excelentes sobre o futuro, a nova música com a qual ele estava trabalhando com Matt Wallace. Ele estava em espíritos incríveis e realmente entusiasmado com a música novamente.

Felizmente, essa é a última lembrança que eu terei dele. Ele lutou uma longa batalha dura com sobriedade, que ele parecia ganhar, o que torna ainda mais devastador.

Chuck foi realmente um dos grandes, como o vocalista original de Faith No More, ele teve uma voz que lançou não só uma das maiores bandas de todos os tempos, mas ajudou a definir toda uma geração de música. Thom, David e todos na EMP hoje lamentam a perda de uma voz gentil que nunca será duplicada, Sr. Chuck Mosley. Estávamos tão honrados de tê-lo como parte de nossa família. Nossas mais profundas condolências a sua incrível família, amigos e qualquer outra pessoa cujas vidas foram tocadas por Chuck e sua música. Felizmente, fomos capazes de ter uma pequena amostra de que certamente havia mais para o mundo para desfrutar. Descanse em paz", conclui o comunicado.