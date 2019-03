Morre Bernie Tormé, guitarrista do Ozzy Osbourne

O guitarrista Bernie Tormé morreu neste domingo (17), aos 66 anos, conforme um comunicado publicado por sua família em sua página oficial no Facebook. Ele estava na véspera de fazer 67 anos e estava hospitalizado havia mês em Londres por causa de uma pneumonia.

Tormé chegou a tocar com Ian Guillan, mas ficou bastante conhecido ao entrar na banda de Ozzy Osbourne após a morte do guitarrista Randy Rhoads. Um encontro especial se deu com Ozzy em 2018, depois de mais de trinta anos sem se falar.

Tormé também fez parte da banda de Ian Gillan entre 1979 e 1981. Tocou também no projeto importante foi o Desperado, que tinha m Dee Snider (Twisted Sister) no vocal e Clive Burr (Iron Maiden) na bateria. O grupo chegou a gravar um álbum, no fim da década de 1980, 'Bloodied But Unbowed'.