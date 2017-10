Morre atriz e romancista francesa Anne Wiazemsky, ex-mulher e musa de Godard

A atriz e romancista francesa Anne Wiazemsky, ex-mulher e principal inspiração do cineasta Jean-Luc Godard, morreu nesta quinta-feira, aos 70 anos, depois de lutar contra um câncer. A neta do Nobel de Literatura François Mauriac estreou no cinema em 1966 com "A Grande Testemunha", de Robert Bresson. Foi durante as filmagens que ela conheceu aquele que seria o seu marido por 12 anos.

Entre os sete filmes que Godard e Anne fizeram destacam-se "A chinesa", "Sympathy for the Devil" e "Tudo vai bem". A relação que teve com o cineasta ficou imortalizada neste ano em "Le Redoutable", de Michel Hazanavicius, que foi lançado no Festival de Cannes e contou com a presença de Anne. Como romancista, ela deixou "Mon Enfant de Berlin" (sem edição no Brasil), publicado em 2009, e "Un saint homme", lançado no começo deste ano.

