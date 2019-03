Morre, aos 95 anos, mãe da atriz Claudia Raia

Claudia Raia e a mãe, Odette Motta Raia. - Foto: Instagram/@claudiaraia

A atriz Claudia Raia comunicou, por meio de publicações no Instagram, que a mãe dela, Odette Motta Raia, de 95 anos, morreu neste quarta-feira, 20. "Hoje parte para um novo ciclo de luz, minha rainha mãe! Fico desnorteada, sem rumo ainda, mesmo seus 95 anos me indicando a finitude, nunca se está preparado para perder uma mãe", escreveu a atriz ao publicar fotos no feed e nos stories da rede social.

Em maio de 2017, Claudia surpreendeu os fãs ao publicar uma foto ao lado da mãe. Os seguidores ficaram impressionados com a semelhança entre as duas.

"Tive a sorte de ter nascido no seu ventre, aos seus 44 anos. Aprendi a ser corajosa e valente com você, seus valores tão honestos e genuínos estarão sempre impregnados na minha alma. Obrigado pela 'pãe' que você foi, equilibrando 11 pratinhos ao mesmo tempo como uma chinezinha do Cirque du Soleil", descreveu a atriz na publicação.