Morre aos 91 anos o comediante Jerry Lewis

O ator americano Jerry Lewis morreu hoje (20), em Las Vegas, aos 91 anos.

Jerry Lewis tornou-se conhecido pelos filmes de comédia pastelão como O Professor Aloprado (1963), O Terror das Mulheres (1961) e O mensageiro trapalhão (1960).

Nos anos 40, Lewis ganhou fama ao lado do cantor Dean Martin, formando a dupla Martin e Lewis. Além de sua atuação no cinema, ele também se destacou por seu programa beneficente anual, o Jerry Lewis MDA Telethon, com o objetivo de ajudar crianças com distrofia muscular.

Com duas estrelas na Calçada da Fama, ganhou prêmios honorários incluindo o American Comedy Awards, The Golden Camera, Los Angeles Film Critics Association e do Festival de Venice.

Em junho, Lewis havia sido internado em um hospital de Las Vegas por causa de uma infecção do trato urinário. O comediante teve outros problemas de saúde recentemente, incluindo algumas internações em 2012 devido ao nível de açúcar no sangue e também por estafa um ano antes.

