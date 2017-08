Morre, aos 91 anos, Jerry Lewis, o 'Rei da Comédia'

Morreu neste domingo, 20, em Las Vegas (EUA) o ator e diretor Jerry Lewis, conhecido como "o Rei da Comédia". O ator morreu aos 91 anos de idade de causas naturais, em sua casa, segundo informações dadas por sua família. Nos últimos nãos de vida, enfrentou diversos problemas graves de saúde

Com uma carreira que abrangeu a história do show business no século 20, Lewis começou a atuar no "vaudeville" (teatro de variedades) com apenas 5 anos de idade. Tinha apenas 20 quando iniciou dupla com Dean Martin, passando a fazer sucesso em clubes noturnos, programas de TV, e no cinema, finalmente. Após a separação da dupla, em 1956, Lewis passou a dirigir e estrelar filmes de sucesso, como a "O Professor Aloprado", de 1963 - um dos mais importantes clássicos do cinema de comédia americano.

O ator também se notabilizou como apresentador de longa data do Teleton anual da Associação de Distrofia Muscular, programa de TV que tinha como objetivo levantar fundos para vítimas da doença.

Veterano de mais de 45 filmes, Lewis influenciou toda uma geração de comediantes, como Jim Carrey, por exemplo, e atuou por mais de cinco décadas. O comediante havia se aposentado do cinema em 1995, mas retornou no ano passado ao estrelar o drama "Max Rose". Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários