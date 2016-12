Morre aos 66 anos Franca Sozzani, a editora-chefe da “Vogue” Itália

Morreu nesta quinta-feira (22.12), em Milão, a icônica editora Franca Sozzani, aos 66 anos, que comandou a Vogue Itália durante 28 anos, de um tipo raro de câncer do pulmão com o qual ela lutava contra há um ano. Ela faleceu ao lado do filho, Francesco Carrozzini.

"Franca foi uma das grandes editoras resposáveis por uma revista. Ela era de longe a mais talentosa, influente e importante pessoa Condé Nast International", afirma Jonathan Newhouse, chairman e CEO do grupo, em comunicado oficial.

"Ela fez da Vogue Itália uma das mais poderosas e influentes vozes dentro do mundo da moda e da fotografia ao publicar fotos e pautar reportagens absolutamente revolucionárias", continua o executivo.

Newhouse também lembra que Franca foi embaixadora da moda nas Nações Unidas, levando sua missão para apoiar o mercado fashion em locais como a África e Ásia, ajudando a combater a pobreza e a fome mundial.

A coragem de Sozzani em abordar questões sociais através da moda definiu sua trajetória e deu uma sacudida na revista que ela descrevia como um “catálogo de marcas” antes de sua chegada em 1988.

Além da colaboração com famosos, a editora tinha parceria e dava liberdade criativa para fotógrafos como Bruce Weber, Steven Meisel e Paolo Roversi. Sob a supervisão dela, eles criaram fotos surpreendentes e chocantes.

“A moda é muito maior do que um vestido”, disse ela em uma entrevista. “Às vezes sou criticada por usar a moda para falar sobre outras questões, mas hoje a moda é enorme, todo mundo fala do que é ou do que não é moda. Pode ser vista como a ‘atração fatal’ de tudo.”

Em setembro de 2016, o filho da editora, o cineasta Francesco Carrozzini, lançou um documentário sobre ela no Festival de Veneza. No documentário Franca.Chaos and Creation, é possível conhecer um pouco sobre a vida e a trajetória profissional da italiana pelo olhar do diretor que viajou com a mãe por diversos lugares ao redor do mundo desde quando era pequeno.

Na internet, vários amigos prestaram suas homenagens.

