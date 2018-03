Morre, aos 29 anos, o escritor Victor Heringer

Vencedor do Jabuti com o romance Glória (7Letras, 2012) e finalista dos principais prêmios literários no ano passado com O Amor dos Homens Avulsos (Companhia das Letras, 2016), Victor Heringer morreu nesta quarta-feira, 7, aos 29 anos.

A informação foi confirmada pela Companhia das Letras.

Heringer era um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Ele estreou com Automatógrado, livro de poemas, em 2011.

Nascido em São Cristóvão, no Rio, ele faria 30 anos no dia 27.