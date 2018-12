Morre Aldo Parisot, um dos maiores violoncelistas brasileiros

"Rodeado de seus quadros e a família, o violoncelista brasileiro Aldo Simões Parisot morreu no sábado, 29 de dezembro, enquanto ouvia Bidu Sayão cantando A Casinha Pequenina e as Bachianas Brasileiras no. 5, de Villa-Lobos".

Foi assim, poeticamente, que o portal oficial do "mais importante professor de violoncelo dos Estados Unidos" anunciou sua morte, aos 100 anos, completados em 28 de setembro passado. Parisot ensinou por 60 anos na Universidade de Yale. Só se aposentou três meses atrás. E foi, sem dúvida, um dos grandes músicos do século 20, "o maior violoncelista que vi tocar", segundo outro virtuose, o húngaro Janos Starker.

Nascido em 28 de setembro de 1918 em Natal, no Rio Grande do Norte, ele e o irmão Italo Babini aprenderam violoncelo com o padrasto Tomazzo Babini. Prodígio, deu seu primeiro recital aos 6 anos de idade e aos 12, já no Rio de Janeiro, solou com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Seu talento chamou a atenção de Carleton Sprague Smith, attaché da Embaixada norte-americana, que lhe conseguiu bolsa em Yale.

Estudou música de câmara com Paul Hindemith e a partir de 1948 tocou na Orquestra de Pittsburgh (com a qual gravou uma soberba leitura das Variações Don Quixote, de Richard Strauss, regido por Victor de Sabata). Em 1950, estreou no Town Hall em Nova York; o registro ao vivo do concerto no. 2 de Haydn com John Barbirolli e a Filarmônica de Nova York o consolidou internacionalmente.

As suítes de Bach para violoncelo solo e a sonata também solo de Kodaly estão entre suas melhores gravações, assim como a atenção à música contemporânea (gravou a Sinfonietta de Henry Cowell em première mundial, ao lado de Joseph Szigeti e a Orquestra de Louisville, regida por Jorge Mester).

Parisot jamais deixou de divulgar a música brasileira. Neste sentido, a amizade com o maestro Eleazar de Carvalho, seu colega em Yale e também na Juilliard de Nova York, foi fundamental para o grande músico visitar regularmente o Brasil na década de 1980. Comandou um curso internacional de violoncelo em Campos do Jordão, participou do Festival; e gravou com Eleazar e a Orquestra da Paraíba, em 1988, um surpreendente CD para a Delos onde solou, ao lado de Starker, o concerto para dois cellos de Vivaldi.

Com seu querido Cello Yale Ensemble, gravou Cello Celli! (Naxos, 2005), com os concertos de Brandenburgo 3 e 6 de Bach e peças do pianista de jazz Dave Brubeck, cujo filho Matthew estudara com Parisot. Um disco divertido e eclético como o próprio Aldo, sempre sorridente e acessível.