Morre a artista plástica Amelia Toledo aos 90 anos

A artista plástica Amelia Toledo, ícone da contracultura brasileira, morreu aos 90 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais pela sua filha, Ruth Toledo Altschuler. Segundo Ruth, Amelia morreu de morte natural, "em paz".

Amelia Amorim Toledo nasceu em São Paulo, em 1926. Escultora, pintora, desenhista e designer, teve trânsito com artistas como Anita Malfatti, Waldemar da Costa e Vilanova Artigas, e nos anos 1960 iniciou uma carreira de professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie e na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e também no Rio de Janeiro.

Segundo a Enciclopédia do Itaú Cultural, apresentava desde a década de 1970 uma produção baseada nas formas da natureza. "A paisagem também é uma constante, exemplificada em obras como Fatias de Horizonte (1996), na qual anteparos com chapas de aço recriam a ilusão visual da linha do horizonte, envolvendo questões como continuidade e descontinuidade."

Uma mostra celebrando seus 60 anos de carreira está em cartaz em São Paulo até o dia 8 de janeiro de 2018, no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, Centro). Lembrei que Esqueci tem curadoria de Marcus Lontra, e reúne 60 obras da artista, entre esculturas, peças de design, pinturas e desenhos.