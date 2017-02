Moradores do Tatuapé comemoram resultado da apuração das escolas de samba em SP

A festa é grande no Tatuapé, bairro da Zona Leste e da escola campeã do carnaval de São Paulo este ano, a Acadêmicos do Tatuapé. Pelas ruas do bairro, há muito buzinaço e pessoas gritando e comemorando.

No viaduto em frente à Escola Acadêmicos do Tatuapé, na rua Melo Peixoto, as pessoas estacionaram seus carros para fotografar a festa. A rua foi tomada pelas comemorações.

Também começou a se formar uma imensa fila de carros nas ruas ao redor da escola.

A Acadêmicos do Tatuapé foi campeã deste ano com enredo a Mãe África Conta a Sua História: Do Berço Sagrado da Humanidade à Abençoada Terra do Grande Zimbabwe.

