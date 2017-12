Morada dos Baís recebe iluminação especial para as festividades do Natal

Este local esta à disposição da população para passar momentos de alegria e prestigiar os eventos culturais e artísticos que acontece neste local”, diz Edison. - Foto: Mario Abdo

A Morada dos Baís por ser um ponto atrativo e turístico da Capital recebeu uma iluminação especial para as festividades do Natal. Na noite de segunda-feira (11), o prefeito Marquinhos Trad acompanhado da Secretária Municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun participou da cerimônia do acender das luzes de natal da casa.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da decoração da Morada dos Baís em alusão ao Natal. “Este local é um ponto turístico para nossa cidade. Campo Grande é uma convergência de unidade positiva. Campo Grande não é grande só pelo nome. Por isso nós estamos presentes não apenas neste evento, mas em todos os eventos que traz a paz e a união da família e a alegria de todos”.

O local é administrado pelo Sesc e o presidente do Conselho Regional do Sesc de Mato Grosso do Sul Edison Araújo fez as honras da casa e recebeu o prefeito e os convidados para prestigiar o evento do acender das luzes. “Este é um mês de festa e nos devemos comemorar o Natal com muita festa. Este local esta à disposição da população para passar momentos de alegria e prestigiar os eventos culturais e artísticos que acontece neste local”, diz Edison.

A diretora Regional do Sesc/MS Regina Ferro destaca que a Morada dos Baís, é um importante centro cultural para Campo Grande e a decoração destaca a Casa.

“Desde que veio para cá, o Sesc sempre decorou Casa num sentido cultural e patrimonial da Capital. Neste ano estamos compondo com a decoração da Cidade do Natal numa parceria com a prefeitura que iluminou vários pontos de Campo Grande. Este local é para a família e quem visitar nossa Capital pode vir aqui conhecer um pouco de nossa cultura e apreciar nossa comida e a arte regional”, comenta Regina.