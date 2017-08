Morada dos Baís abre programação musical desta semana com Trio RIL

A programação musical na Morada dos Baís terá um mix de sons para agradar diversos públicos nesta semana. A animação começa nesta quarta-feira (16), com o Trio RIL. Formado por Ivan Cruz no violão sete cordas e bandolim, Romualdo Costa no saxofone e sanfona, e Lucas Rosa no pandeiro, o trio surgiu pelo anseio dos músicos de tocarem juntos.

Na quinta (17), em apresentação do Souldbra que leva ao público músicas de seu 2º EP. Com a atual formação desde 2015, a banda toca pop/reggae. “O Sesc Morada dos Baís é um dos melhores espaços que temos para mostrar nosso trabalho, hoje. E proporciona essa intimidade entre o artista e o público”, diz o vocalista, Nando.

Quem se apresenta na sexta-feira (18) é a Farrapos e Trapos, com um resgate ao velho e bom rock n’roll. “A banda foi formada em 2013 para resgatar aquele rock precursor, 100% nacional, como Ira, Paralamas e Cazuza, mas também traz músicos como Charlie Brown Júnior e Teatro Mágico, atendendo a galera mais jovem”, diz o vocalista Luiz Acosta Ribeiro.

A programação da semana termina no sábado (19), com a banda Gessy & The Rhivo Trio. Inspirada nos clássicos do blues, surf music e rockabilly da década de 1950, a banda foi formada em abril deste ano, quando os amigos Marcelo Rezende, Rodrigo Gasparetto e Felipe Lira, decidiram trabalhar juntos em uma proposta de som retrô envolvendo os três ritmos.

