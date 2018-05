Montagem de 'La Traviata' é destaque na agenda de música clássica da semana

La Traviata

A obra de Verdi, abre a temporada lírica do Teatro Municipal neste ano. As sopranos Nadine Koutcher e Jaquelina Livieri se revezam no papel da cortesã Violetta Valéry. O elenco também conta com Paulo Szot e Fernando Portari. Jorge Takla é o diretor desta montagem. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (12), 2ª (14),4ª (16), 5ª (17), 18, 21 e 23/5, 20h; dom. (13), 18h. R$ 40/R$ 150. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

O Matrimônio Secreto

Primeiro título da temporada lírica do Teatro São Pedro em 2018. A montagem tem direção musical de Valentina Peleggi e encenação e iluminação de Caetano Vilela. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (11), 20h; dom. (13), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orchestre de la Suisse Romande

Com regência de Jonathan Nott (foto), a Orchestre de la Suisse Romande se apresenta nesta temporada da Cultura Artística. O pianista Nelson Goerner e o violoncelista Xavier Phillips participam, respectivamente, dos concertos de 2ª (14) e 3ª (15). As duas apresentações têm programas distintos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (14) e 3ª (15), 21h. R$ 75/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Coros

O Coro Acadêmico da Osesp e o Coro da Osesp participam do concerto, regido por Marin Alsop Obras de Stravinski, Tchaikovski e Gregorio Allegri estão no repertório. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (17) e 18/5, 20h30; 19/5, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos.. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (17), 10h. R$ 12.

Osesp: Alsop e Pahud

Marin Alsop rege a orquestra em concerto com o flautista Emmanuel Pahud. Obras de Mozart e outros compositores estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (11), 20h30; sáb. (12), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos.. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

A orquestra apresenta obras de Debussy, Mozart e outros compositores. Os harpistas Sasha Boldachev e Claudia Nascimento participam e Luís Gustavo Petri rege. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (12), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.