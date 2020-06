Monsenhor da Igreja Sirian Ortodoxa completa 50 anos de casado

Em 1970, o padre Antônio Nakkoud uniu-se pelos laços sagrados do matrimônio com Rose Mubarke. - (Foto: Arquivo)

Quem reside em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é bem certo que conhece ou tem amizade com o Monsenhor Antônio Nakkoud, responsável pela condução da Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia com sede na Rua 14 de Julho nº 1060, no centro da cidade.

Monsenhor Nakkoud vem de uma família de padres de origem síria, país onde nasceu, tendo sido criado num ambiente sacerdotal. Ainda no seminário, prestes a se tornar padre, optou por contrair matrimônio, o que é permitido pelas leis eclesiásticas ortodoxa.

“Uma pessoa afável, voz serena e de preleção religiosa cativante, sem esquecer da sua inconfundível entonação vocal gregoriana, quando da execução da liturgia sacra” é o que personifica o Monsenhor Antônio Nakkoud desde que iniciou sua trajetória em Campo Grande, em 1970.

Também em 1970, o então jovem padre Antônio Nakkoud teve outro feito marcante em sua vida: Uniu-se pelos laços sagrados do matrimônio com a não menos jovem Rose Mubarke. Dessa união, que deu-se em 16 de junho daquele ano, nasceram uma filha, dois filhos e três netas.

Para comemorar os 50 anos de casado, Monsenhor Antônio Nakkoud deixa patente o texto de sua lavra, que fala do seu amor por Rose Mubarke Nakkoud.

“Minhas Bodas Matrimoniais de Ouro

O amor permanece além do tempo, no amor nos unimos, constituímos uma família, formamos um lar, lutamos juntos em graça de Deus e em busca de melhores dias e agora comemoramos as nossas Bodas Matrimoniais de Ouro!

Ouro é o metal escolhido para simbolizar uma convivência feliz, construtiva e duradoura, como a nossa. Os filhos conviveram e perceberam a riqueza do amor que transborda em nossos corações ao longo dos 50 anos!

É uma marca admirável na nossa história.

Parece que foi ontem! Você Rose continua linda, com seu sorriso, simpatia e muita sabedoria. Os nossos filhos, ontem crianças e hoje grandes, fortes e bem realizados, nos deram uma nova geração de filhas, que são belas, amadas e inteligentes.

Ouro é pouco para definir o valor desse sentimento que nos habita, ao longo da nossa convivência feliz, construtiva e vitoriosa. Amar e viver amado, exigiu muita determinação, prática diária e entrega ao bem-estar, a nós dois e a todos os membros da família. Agora estamos prontos para comemorar esta data e festejar no futuro outras datas abençoadas, se Deus permitir.

Nessas Bodas Deus nos fala: Eu os criei. Coloquei em vocês esta vontade de se amarem. Eu os abençoei e vocês geraram filhos e os filhos deram netas. E a vida passa. Os acompanhei na tua história. Vi como vocês se associaram à Cruz de meu Filho e perceberam que a cruz foi geradora da paz e de novas energias.

A vocês as minhas bênçãos. Vocês são um sinal do meu amor na família humana. Sejam iluminados e protegidos sempre"

Beijos Rose eu sempre te amei e sempre te amarei.

Monsenhor Antônio Nakkoud.

16/06/2020”.