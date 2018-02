Monobloco encerra carnaval do Rio com desfile celebrando o amor

Rio de Janeiro - Último grande bloco a desfilar, Monobloco percorre o centro do Rio de Janeiro (Vinicius Lisboa/Agência Brasil) - Vinicius Lisboa/Agência Brasil

O Monobloco encerra hoje (18) o carnaval oficial do Rio de Janeiro com um tributo ao "amor de carnaval". O tema costura o repertório do bloco, que encomendou uma composição a Moraes Moreira para apresentá-la diante do público que costuma chegar a centenas de milhares de pessoas.

Um dos fundadores do Monobloco, Pedro Luís destaca que o tema foi construído com os integrantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte e pretende cativar o público com uma mistura de ritmos que toque o coração.

"O repertório é composto de canções que falam do tema amor, que chamam para esse tema que que é tão importante em um tempo de tanta intolerância".

Na rua desde às 7h, o desfile se estende até 12h e a previsão é que termine na altura do número 85 da Avenida Infante Dom Henrique. Neste ano, o Monobloco desfila no Aterro do Flamengo, diferentemente dos anos anteriores, em que percorreu a Rua Primeiro de Março, no centro. A expectativa de Pedro Luís para a nova localização é positiva.

"A gente vai estar em um cartão postal incrível da cidade", comemorou ele, que acrescentou: "Vai poder dar mais conforto para o público, porque além da beleza, é mais espaçoso".

Mais uma vez, a atração principal do Monobloco será sua bateria, composta por batuqueiros formados nas próprias oficinas do bloco, que hoje ocorrem no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. O desfile no fim do carnaval funciona como uma formatura para os novos alunos das oficinas.

"Nossa bateria é a atração especial. Eles passam o ano inteiro estudando para esse momento, que é a colação de grau deles".