Monobloco agita o centro do Rio na manhã de hoje

Último grande bloco do carnaval carioca, o Monobloco começou a aquecer os tambores pouco depois das 8h de hoje (5), já com um grupo de foliões reunidos em torno de seus percussionistas. O bloco desfila no centro do Rio de Janeiro com 180 integrantes até o início da tarde e deve reunir uma multidão de centenas de milhares de pessoas.

Maestro do bloco, Celso Alvim conta que espera um desfile tranquilo no 17° ano de Monobloco, e adianta que a rainha de bateria, a atriz e cantora Emanuelle Araújo, não vai só sambar. "Ela vai dar uma canja e cantar sucessos da época da Banda Eva e também música carioca. E temos o BNegão também, que veio do rap e está aqui com a gente".

A fonoaudióloga Dinalva Monteiro, de 63 anos, é fã do bloco e vem de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, curtir o batuque há anos. Ela e a irmã chegaram cedo para garantir um lugar e acompanhar o aquecimento dos ritmistas.

"A gente adora carnaval e vem por causa da energia positiva", afirma Dinalva, que torce para que o carnaval termine hoje. "Estamos achando que este ano o carnaval do Rio vai durar o ano todo."

Operadora de caixa em um supermercado, Elizângela Costa, de 35 anos, foi com o irmão e a cunhada para tentar lucrar com o bloco. Eles investiram R$ 700 em bebidas e esperam ganhar pelo menos o dobro.

"Trabalho no carnaval há quatro anos, e este ano senti muito a crise. Tem muito vendedor na rua, muita gente desempregada. E as pessoas não estão comprando menos", diz ela, que mesmo assim ganhou mais que o dobro de seu salário com as vendas.

Com uma placa de contagem regressiva, o comerciante mineiro Belmiro Costa, de 58 anos, anunciava que faltam 340 dias para o carnaval de 2018.

"Há 40 anos que eu faço essa placa é há 35 a trago para o Rio de Janeiro. Eu amo o carnaval. Venho para o Monobloco, vou no desfile das campeãs e sou Beija-Flor doente".

