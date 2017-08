Momentos do Festival de Inverno de Bonito serão exibidos para todo o Brasil

Neste final de semana a TVE, TV Cultura e TV Brasil vão reprisar, em diferentes horários, alguns momentos preciosos da 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito. Neste ano o FIB foi transmitido ao vivo para todo o Estado com exclusividade pela emissora, e para todo Brasil, por meio de parceria firmada com a TV Cultura de São Paulo e TV Brasil.

Durante os quatro dias do FIB 2017 foram cerca de 16 horas ininterruptas de transmissão, entre shows, entrevistas, links e reportagens que destacaram cada detalhe desta edição, que também representa um marco para o município, onde após anos sem a participação local na organização do evento, os bonitenses retomam ao autonomia sobre o Festival de Inverno e se tornam parte estruturante.

“No ano em que Mato Grosso do Sul atinge a maturidade, ao comemorar 40 anos de emancipação política e o Festival de Inverno de Bonito conquista sua maioridade na 18 ª edição consecutiva, nós só temos a agradecer, porque conseguimos retomar a essência do Festival, fazendo o evento de baixo para cima, ou seja, construindo junto com a cidade. Os moradores foram determinantes nesta edição e ajudaram a escolher desde as oficinas que seriam oferecidas até os artistas que subiram ao palco, priorizando sempre os nomes regionais”, destacou o secretário de Estado de Cultura e Cidadania Athayde Nery.

O especial terá duração de 40 minutos e será transmitido pela TVE entre sábado (5) e segunda-feira (7) com horários alternados durante o dia, para atingir o maior número de pessoas possíveis. Já na TV Cultura de São Paulo, a apresentação será dentro do programa ‘Metrópoles’, que vai ao ar na segunda-feira às 21h45 e na TV Brasil, a retransmissão será feita no programa ‘Repórter Brasil’ que vai ao ar diariamente às 20 horas. Na programação nacional o especial terá duração de 10 minutos.

Desde 2016 a emissora paulista TV Cultura (Fundação Padre Anchieta) ganhou a chancela da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e passou a integrar oficialmente a lista das emissoras cujo sinal tem alcance em todo o país. O coordenador Silviano Floriano Filho elogiou a qualidade de transmissão da TVE/MS, destacando o ‘empenho da equipe em garantir uma transmissão ao vivo e completa’.

A TV Brasil é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação do país, que também abrange a TV Brasil Internacional, Agência Brasil, Radioagência Nacional e do sistema público de Rádio, composto por oito emissoras. Monyke Castilho e Fausto Oberg, que são os gestores de Rede Jornalismo/TV Brasil e EBC, também destacaram a eficiência do jornalismo da TVE, ‘que conseguiu capturar momentos incríveis do FIB 2017’.

Desde que o governador Reinaldo Azambuja foi eleito e nomeou o jornalista Bosco Martins como diretor-presidente da Fundação, a TVE tem buscado reestabelecer a credibilidade das emissoras públicas no Estado e a transmissão ao vivo faz parte deste processo. “Nós transmitimos praticamente 16 horas ininterruptas, com uma equipe eficiente, composta por vários jornalistas e três câmeras, retomando assim a credibilidade da tevê pública de MS, após um período de descaso. O Festival agregou muito para a imagem da TVE e retoma aos seus primórdios, envolvendo a população e sendo construído de baixo para cima, diferente dos festivais bancados com dinheiro público, que criaram uma falsa expectativa, inclusive na população bonitenses com tendas imensas e grandes exageros. Agora ele voltou a praça, com um orçamento mais limitado e deixou de ser apenas um festival de musica para ser tornar um festival de cultura e cidadania”, afirma Bosco Martins.

