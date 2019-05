'Momento mágico', diz Fernando Rocha ao gravar com Silvio Santos no SBT

O apresentador Fernando Rocha mostrou seu encontro com Silvio Santos em seu Instagram em uma gravação do Programa Silvio Santos, que fez no SBT nesta quinta-feira, 9. "Momento mágico com o mestre! Super Silvio Santos!", vibrou o jornalista, que foi demitido da TV Globo recentemente, onde apresentava o programa Bem Estar.

"Mais uma vez eu aqui estou no SBT! Tô ficando bom nesse negócio! Agora é o Programa Silvio Santos! O quadro se chama (Jogo das) 3 Pistas!", contou o jornalista em seu Instagram. Em abril, ele participou do Passa ou Repassa, quadro do Domingo Legal, na emissora.

Fernando Rocha também publicou um story revelando que sua "adversária" no quadro será Izabella Camargo, apresentadora que também foi demitida da Globo há pouco tempo. Ela também publicou um registro do encontro com o colega em seu perfil: "Vamos nos divertir! Com certeza!"