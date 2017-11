Moletom usado em 'Stranger Things' é relançado por museu e esgota em horas

Fãs de Stranger Things esgotaram em menos de um dia todo o estoque de moletons de um museu em Minnesota, nos Estados Unidos. Isso porque Dustin Henderson (interpretado por Gaten Matarazzo) usou a peça de roupa no primeiro episódio da segunda temporada da série, lançada em outubro de 2017.

O moletom roxo com a estampa de esqueleto de um dinossauro foi vendido durante os primeiros anos da década de 1980 pela loja do Museu de Ciências de Minnesota. Por meio de nota em seu site, a instituição afirma que decidiu relançar o modelo após receber muitos pedidos por ligações telefônicas, e-mail e pelas redes sociais.

"Estamos adorando essa oportunidade de estar conectados a uma série popular, especialmente essa em que os personagens são tão interessados por ciência", disse Kim Ramsden, diretor de relações públicas do museu.

As vendas foram abertas na última terça-feira, 7, às oito horas da manhã no horário local. Contudo, pouco tempo depois, o site ficou fora do ar por causa da quantidade de pessoas que acessaram ao mesmo tempo, todos em busca do moletom.

O problema foi consertado ainda durante a manhã. Às quatro horas da tarde do mesmo dia, o museu afirmou ter vendido 10 mil exemplares e o valor total obtido chega a U$ 400 mil (R$ 1,3 milhão, aproximadamente).

"Como somos uma organização sem fins lucrativos, todo o dinheiro obtido vai ser destinado à nossa missão com a ciência e a educação para inspirar outras crianças como o Dustin a se interessar pela ciência".