Modelo transexual responde a comentários preconceituosos de blogueira

Andreja comentou a polêmica nesta quinta-feira, 25, por meio de um post em seu Instagram - Foto: Daily Mail

Uma grande polêmica tomou conta da Semana de Alta-Costura, em Paris, quando a estilista Ulyana Sergeenko enviou um bilhete racista para a amiga e blogueira Miroslava Duma, e ela, por sua vez, mostrou o recado em seu Instagram Stories. Desde então, um vídeo antigo de Miroslava foi traduzido do russo, língua materna da blogueira, revelando uma série de comentários transfóbicos e homofóbicos.

Nestes comentários, Miroslava citou a modelo transexual Andreja Pejic, que iniciou sua carreira na moda antes da transição de sexo. Ela dizia que Andreja não deveria fazer campanhas de moda praia feminina e insistiu em chamá-la no masculino.

Andreja comentou a polêmica nesta quinta-feira, 25, por meio de um post em seu Instagram. "Eu nunca fui a menina que está em todas as campanhas ou passarelas, mas fico feliz de ter conquistado momentos únicos nessa indústria - alguns nos quais eu questionei o paradigma dominante, visões datadas sobre gênero", começou a modelo. "Mas ao invés de focar na ignorância, eu não consigo deixar de pensar no contraste do estado que a nossa indústria está hoje em comparação com em 2012, o ano deste vídeo. A moda nem sempre celebrou "pessoas como nós".

"Mas a vontade de Miroslava de que 'essa tendência vá embora logo' não foi realizada. Eu estou feliz de continuar por aqui!", comemorou Andreja. "A evolução não é estranha à nossa causa, porque um dia iremos ver revolução", finalizou.