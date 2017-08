Modelo recorde de desfiles nesta SPFW é ex-jogador de volêi

Em sua estreia na SPFW, João Knorr já se tornou o modelo recordista de desfiles nesta temporada. Com apenas 17 anos, o gaúcho saiu Panambi, no Rio Grande do Sul e veio para São Paulo encarar as passarelas. Antes disso, ele já foi esportista profissional: jogou vôlei e tênis pela seleção gaúcha. "Nunca imaginei me tornar modelo", divide.

Durante a São Paulo Fashion Week, ele esteve na passarela da À La Garçonne, da Osklen, do João Pimenta, da Cotton Project, do projeto Top 5, do Amir Slama, do Lino Villaventura, do Samuel Cirnansck e ainda irá desfilar para a Ratier, totalizando 9 marcas.

