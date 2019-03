Modelo recebe ameaças de morte pela internet por ter 'monocelha'

A modelo norte-americana Sophia Hadjipanteli afirmou na terça-feira, 12, durante o programa Good Morning Britain, que já recebeu ameaças de morte devido à sua "monocelha".

Ela é fundadora do movimento Unibrown, que valoriza as sobrancelhas naturais, e disse que recebe muitas reações negativas pelas internet. "Já recebi até ameaça de morte. Acho isso repugnante. É inaceitável ver que meu estilo enfurece os outros ao ponto de ameaçarem a minha vida", lamentou.

Apesar das ofensas virtuais, Sophia disse que as pessoas ficam inseguras em abordá-la na rua. "É estranho ver alguém que se parece comigo por aí", reconhece. Usuários do Twitter não gostaram do visual da mulher: muitos acharam a atitude nojenta e a compararam a 'monstros'.

Clique aqui