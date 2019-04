Modelo morre após sentir mal súbito na São Paulo Fashion Week

ECONOMIA Governo pode economizar R$ 18 milhões com corte de jornais e revistas

JUSTIÇA Justiça manda supermercado indenizar mulher que tomou choque no freezer

COMÉRCIO Capacitação profissional do varejo reúne 400 pessoas em evento

ESPORTE Com golaços, Napoli vence Frosinone e fica perto de garantir 2º lugar no Italiano

Enquete

Com a vitória do Águia Negra no Campenato Estadual 2019, o clube já acumula três títulos estaduais. Você acompanha o futebol sul-mato-grossense?

Sim Não Votar Resultados