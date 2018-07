Modelo americana desfila coleção de moda praia amamentando sua filha

A modelo norte-americana Mara Martin foi destaque no desfile de roupas de praia da revista "Sported Illustrated", que ocorreu no Domingo passado, dia 15, durante a Miami Swim Week. Isso porque ela cruzou a passarela apresentando um biquíni de lamê dourado enquanto amamentava sua filha, a pequena Aria, de 5 meses, que estava com fones de ouvido para se proteger do barulho do evento.

"Qualquer um que me conhece, sabe que esse sempre foi meu sonho", falou a modelo ao comentar a experiência. "Não acredito que eu e minha filha viramos manchete por algo que faço todos os dias. É irreal, para dizer o mínimo. Sou tão grata em poder compartilhar esta mensagem e espero que se torne mais comum o ato de amamentar em público e também mostrar que as mulheres podem fazer tudo!".

O desfile, feito em parceria com a Paraiso Fashion Fair, teve como tema diversidade e colocou na passarela modelos de diferentes tipos físicos - entre atletas, plus size e pessoas com deficiências físicas, além de mulheres com histórias inspiradoras, como soldadas, medalhistas olímpicas e sobreviventes do câncer.