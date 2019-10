Sustentabilidade e inovação são destaques em evento de moda na Capital

Stylist Chiara Galadeta será uma das atrações - Divulgação

Nos dias 18 e 19 de outubro acontece o primeiro Moda Campo Grande, um evento pioneiro que contará com workshops e palestras sobre temas variados, rodas de conversa com profissionais de destaque no segmento e ainda desfiles com temas da fauna e flora regional.

O evento recebeu financiamento do Fmic 2018, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). "Este apoio foi fundamental para a realização do evento e é uma grande oportunidade de crescimento para a produção de moda e inovação sul-mato-grossense", pontua Marcia Marinho, diretora executiva do Moda CG.

Atrações - Um dos nomes confirmados para o Moda Campo Grande é Chiara Gadaleta, atuante na indústria da moda há mais de 25 anos, a stylist natural da Itália, veio ao Brasil ainda na infância e seu trabalho traz o encanto por trabalhos manuais, tão familiares às suas raízes. Ela está à frente da Ecoera, um projeto que dá voz ao consumo consciente e à sustentabilidade. Seu talk Ética + Estética = Moda Sustentável acontece no primeiro dia de evento, 18 de outubro.

Além disso, o Moda Campo Grande dará o start na Semana Lixo Zero na cidade, a ideia é fazer com que cada cidadão pense o “conceito lixo zero”, que se baseia desde o momento em que compramos um produto até a hora do seu descarte.

Desfiles - A programação estará também repleta de desfiles de moda, com a participação de marcas de produtores campo-grandense.