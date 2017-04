'Moda à brasileira': Alice Ferraz lança guia de estilo

'Moda não rima com medo'. É assim que Alice Ferraz começa seu primeiro livro 'Moda à brasileira', lançado pela editora Gente. Fundadora da plataforma de blogueiras F*Hits, responsável pelo lançamento de nomes como Camila Coelho e Lalá Noleto, agora, Alice compartilha todos os seus aprendizados ao longo de anos de trabalho no mundo da moda em um guia de estilo para a mulher brasileira, que segundo a autora, é diferente de todas as outras mulheres do mundo.

"Se as francesas têm aquele Je ne sais quoi que as torna tão chiques, nós, brasileiras, temos o borogodó, o balacobaco e o ziriguidum", escreve ela em um trecho da publicação.

Ao longo de seus anos trabalhando com moda, Alice percebeu que o mercado de moda brasileiro não é igual ao europeu nem o americano. E as consumidoras também não. "A brasileira ama moda!", explica. "Mas ela é mais sensual, pensa na roupa como uma arma de conquista."

O livro serve de inspiração para mulheres de todos os tipos, até para aquelas que dizem não gostar de moda. Escrito em linguagem simples, quase um bate-papo, com direito a emojis distribuídos pelas páginas. A autora também quebra algumas leis do universo fashion, como peças 'tem que ter' e de que estilo é 'algo nato'.

Para Alice, se vestir bem é uma questão de prática.

