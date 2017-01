Mischa Barton diz ter sido drogada em comemoração de seu aniversário

Depois de ser internada para avaliação ao ter um surto na última quinta-feira, 26, Mischa Barton alegou que colocaram drogas em sua bebida. Em entrevista à revista People, depois de sair do hospital, a atriz explicou que saiu com amigos para comemorar seu aniversário de 31 anos com amigos, no dia 25. "Enquanto tomava alguns drinks, percebi que havia algo errado no meu comportamento", disse.

"Fui voluntariamente procurar ajuda profissional e a equipe do hospital disse que haviam me dado GHB (gama-hidroxibutirato)", uma droga sintética. Mischa ainda agradeceu aos funcionários do hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, onde foi internada.

A atriz ainda aproveitou a entrevista para dar um alerta a meninas. "Essa é uma lição para todas as jovens, fiquem atentas ao que está ao seu redor", disse.

