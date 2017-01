MIS vai exibir filmes com entrada franca para animar as férias da garotada

O Museu da Imagem e do Som (MIS/MS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realiza de 9 a 13 de janeiro o CineMIS Animação de Férias, programação composta por filmes de curta metragem e atividades com orientação de arte-educadores.

A proposta é oferecer ao público, principalmente às crianças, entretenimento e atividades lúdicas nas férias. Entretanto, os pais também estão convidados a participar desta atividade que é gratuita e repleta de entretenimento, conhecimento e a interação entre o MIS e a comunidade.

Para Marinete Pinheiro, coordenadora do Museu, utilizar o cinema como entretenimento e ferramenta educacional lúdica nas férias é a proposta do MIS. "O Museu esta programação para as crianças e para os pais, que também podem assistir aos filmes exibidos gratuitamente com diversidade de temas, técnicas e narrativas."

Os filmes selecionados abordam diversos temas e alguns já receberam vários prêmios sendo sucesso de públicos e critica, oportunizando assim, ao público em geral, conhecer um pouco mais do mundo do cinema de animação. As atividades acontecem a partir das 14 horas no Museu da Imagem e do Som, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro – 3º andar.

O Museu também vai oferecer, de 16 a 20 de janeiro, a Oficina de Brinquedos Ópticos para as crianças, ministrada por Raquel Alvarenga. Serão duas turmas, com idade mínima de oito anos (15 vagas) e de dez anos (15 vagas). A primeira turma fará a oficina na segunda e terça-feira, às 14 horas, para a confecção de brinquedos ópticos (Flipbook, Folioscópio e Taumatrópio), e a segunda turma, na quarta e quinta-feira, com Stop Motion, produção de roteiro e cenário. Na sexta-feira (20) haverá a Mostra da produção.

As vagas são limitadas. Mais informações sobre a Mostra de Cinema e as Oficinas pelo telefone (67) 3316-9178.

Confira a programação do CineMIS de Férias:

09/01 - 2ª feira

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes

Direção: Rafael Ribas e Walbercy Ribas

Animação/fantasia

O Grilo Feliz segue compondo suas músicas, para alegria dos habitantes da floresta, e agora deseja gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos louva-deuses comandados por Trambika.

10/01 - 3ª feira

Minhocas

Direção: Paolo Conti e Arthur Nunes

Animação/Fantasia

Júnior (Cadu Paschoal) é uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos, já que todos os que conhece o consideram mimado pela mãe. Disposto a provar o contrário, ele desafia um dos que o provoca para um desafio envolvendo um arriscado salto sobre um penhasco. Entretanto, antes mesmo da disputa começar, Júnior e Nico (Yago Machado) são levados para a superfície por uma escavadeira. Longe de casa e em um ambiente hostil, eles acabam encontrando o vilão Big Wig (Daniel Boaventura), um tatu bola que deseja transformar as minhocas em escravos.

11/01 - 4ª feira

O Menino no Espelho

Direção: Guilherme Fiuza Zenha

Fantasia/drama

Belo Horizonte, anos 1930. Fernando (Lino Facioli) é um garoto de 10 anos que está cansado de fazer as coisas chatas da vida. Seu sonho era criar um sósia, que ficasse com estas tarefas enquanto ele poderia se divertir à vontade. Até que, um dia, é exatamente isto que acontece, quando o reflexo de Fernando deixa o espelho e ganha vida.

12/01 - 5ª feira

Castelo Ra-Tim-Bum, o filme

Direção: Cao Hamburger

Fantasia/aventura

Nino (Diego Kozievitch) um aprendiz de feiticeiro que vive com seus tios, Morgana (Rosi Campos) e Victor (Sérgio Mamberti), há 300 anos. Ansiando em ter uma vida normal como todos os demais garotos, ele acaba participando, involuntariamente, de uma trama orquestrada por sua tia Losângela (Marieta Severo), que pretende roubar o livro de magias de Morgana.

13/01 - 6ª feira

Brichos

Direção: Paulo Munhoz

Animação

Tales (Marino Junior), Jairzinho (Renet Lyon) e Bandeira (Vadeco) são típicos adolescentes: criam confusões na escola, adoram jogos de computador, acham os pais caretas e acreditam que sabem de tudo. Porém eles não são humanos e sim animais, respectivamente um jaguar, um quati e um tamanduá. Eles moram na Vila dos Brichos, um local que reúne diversas espécies da fauna brasileira. Porém, quando resolvem criar um "lutador perfeito" para que possam vencer em um campeonato de videogame, eles descobrem a verdade sobre o passado da vila e de seus moradores, além de um segredo existente no interior da floresta.





