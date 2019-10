MIS traz no CineCafé da próxima segunda filme com primeiro roteiro de Tarantino

Campo Grande (MS) – Filme “Um drink no interno”, dirigido por Robert Rodriguez, é atração do Cine Café desta segunda-feira, 14 de outubro. O projeto é realizado no Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e começa às 19 horas. E a entrada, como sempre, é franca.

“From Dusk Till Dawn” (No Brasil, “Um drink no inferno”, e em Portugal, “Aberto até à Madrugada”) é um marco na carreira de Quentin Tarantino, que escreveu o roteiro e atuou neste longa de ação e terror de 1996. É estrelado também por George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis e Salma Hayek.

Depois de desfrutar de um modesto sucesso na bilheteria, desde então se tornou um filme cult. O filme foi concebido por Robert Kurtzman, que contratou Tarantino para escrever o roteiro de seu primeiro trabalho escrito pago.

O longa conta a história de dois irmãos criminosos, que sequestram um pastor e sua família para cruzarem a fronteira e chegarem ao México. Eles se escondem em uma boate mexicana frequentada por caminhoneiros e motoqueiros, mas descobrem algo totalmente inacreditável no local.

Um dos diretores mais conhecidos e influentes atualmente, Quentin Tarantino escreveu e atuou no filme, o que lhe rendeu uma indicação ao Framboesa de Ouro como pior ator coadjuvante. O trabalho como roteirista também foi o seu primeiro texto pago para o cinema.

Uma curiosidade sobre o filme é que os vampiros não sangram em vermelho. A cor verde que saia ao serem feridos ou mortos foi escolhida para evitar a censura do filme, o que poderia prejudicar seu desempenho nas bilheterias.

“Um drink no inferno” foi eleito Melhor Filme de Terror 1996 e teve George Clooney ganhador do prêmio de melhor ator, pela Saturn Awards, e recebeu também o prêmio de Melhor Filme no Festival de Cinema Fantástico de Amsterdam.

Foto: Divulgação (Imagem do filme)