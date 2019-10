MIS realiza palestra sobre arte e tecnologia nesta quinta

Campo Grande (MS) – O Museu da Imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o curso de Artes Visuais da UFMS, realiza nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019, às 14 horas, uma palestra gratuita com o professor da UFMG Henrique Roscoe, sobre arte e tecnologia.

A palestra faz parte do projeto de extensão do curso de Artes Visuais da UFMS denominado “MADi-Mostra de Arte Digital”, evento de divulgação científica de pesquisas em artes visuais, cujo objetivo fundamental é estimular a troca conhecimento por meio de oficinas, palestras, apresentações e mostras direcionados à área de arte e tecnologia.

O palestrante, Henrique Roscoe, é artista digital e músico, professor da UFMG. É mestre em Artes pela UFMG, especialista em Design e Cultura pela Fumec (2013), graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela UFMG (1998) e Engenharia Eletrônica pela PUC/MG (1994).

Com o projeto audiovisual conceitual e generativo HOL se apresentou nos principais festivais de imagens ao vivo no Brasil como Sónar, FILE, ON_OFF, Live Cinema, Multiplicidade, FAD e também no exterior, na Inglaterra (NIME, ICLI, Encounters), Alemanha (Rencontres Internationales), Polônia (WRO), Escócia (Sonica), EUA (Gameplay), Grécia (AVAF), Itália (LPM e roBOt), México (Transitiomx) e Bolívia (Dialectos Digitales).

Participou de festivais de vídeo em vários países como Alemanha, França, Espanha, Holanda, EUA com documentações de suas composições. É o curador e um dos idealizadores do Festival de Arte Digital (FAD) que acontece em Belo Horizonte desde 2007. Desenvolve instalações interativas, programando em processing, max/msp e vvvv e cria instrumentos e interfaces interativas.

Nesta quinta-feira, Henrique Roscoe também apresentará ao público sua performance de visual music denominada “PONTO: um videograne sem vencedor”. A palestra é gratuita e aberta a todos os interessados. O MIS fica no 3º andar do Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro. Telefone: (67) 3316-9178.

Foto: Eduardo Magalhães